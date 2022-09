Diogo Fonseca assume futebol

Diogo Fonseca é o novo diretor-desportivo do B SAD e deve ser oficializado hoje, apurou o nosso jornal. O dirigente de 37 anos deixa o Amora, da Liga 3, onde exercia as mesmas funções desde 2020, depois de ter trabalhado no Praiense com o mesmo cargo. Entretanto, os azuis ultimam hoje a visita ao Tondela, marcada para amanhã.