Diogo Tavares chega para o ataque

Em 2021/22, Diogo Tavares apontou 23 golos e fez 10 assistências em 37 jogos pela formação campeã distrital de Aveiro.

Diogo Tavares é o mais recente reforço do B SAD. O avançado, de 24 anos, chega do Beira-Mar, do Campeonato de Portugal. Foi o próprio clube de Aveiro que anunciou nas redes sociais a nova contratação dos azuis. “A direção do Beira-Mar aceitou os termos do acordo de rescisão solicitado pelo jogador. Desejamos a melhor sorte com as cores do B SAD”, pode ler-se no comunicado.