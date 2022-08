Gonçalo Agrelos vai reforçar o Real

Depois de nos últimos quatros anos ter vestido a camisola do BSAD, Gonçalo Agrelos está de saída do clube para reforçar o Real Sport Clube, da Liga 3.

Na temporada passada, o avançado, de 24 anos, estava ao serviço do conjunto sub-23 dos azuis, pelo qual marcou 5 golos em 17 jogos. Ao que tudo indica, o extremo não constava na lista de opções do técnico José Pratas, que optou por abdicar do jogador. Neste momento, o ataque da equipa despromovida à Liga Sabseg é composto por Kikas, que regressa de empréstimo após uma época no U. Leiria, Ali Ndour e Luís Mota.