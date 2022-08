Henrique Gelain reforça B SAD após quatro anos ligado ao Portimonense

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O defesa esquerdo brasileiro Henrique Gelain é reforço da B SAD para a temporada 2022/23 na Liga Sabseg, após quatro épocas ligado ao Portimonense, com a última cedido ao Farense, segundo anunciaram, esta sexta-feira, os azuis.

O futebolista, de 27 anos, realizou 15 jogos na última temporada, ao serviço do clube algarvio do escalão secundário, sendo que, pelo conjunto de Portimão, totalizou 58 partidas na elite do futebol português, a que se somam dois encontros pelos sub-23.

Com formação nos brasileiros do Coritiba, Henrique Gelain passou ainda por Náutico e Paraná, em ambos por cedência, antes de rumar ao Portimonense, na época 2018/19.

Este é o quinto reforço da turma de José Maria Pratas, após os guarda-redes Gonçalo Tabuaço (ex-Estrela da Amadora) e Dylan Silva (ex-Portimonense), do médio Nego Tembeng (ex-Sporting da Covilhã) e do avançado Jefferson Souza (ex-Fluminense).

Saíram o guarda-redes Luiz Felipe (Vizela), os defesas Yohan Tavares (Laval, França) e Cafú Phete (Al Bataeh, Emirados Árabes Unidos), os médios Lukovic (Zira, Azerbaijão) e Afonso Sousa (Lech Poznan, Polónia) e os avançados Pedro Nuno (Maccabi Bnei Raina, Israel), Yves Baraye (FK Vojvodina, Sérvia) e Abel Camará (Arema FC, Indonésia).

A B SAD ainda não pontuou nas primeiras duas jornadas da 2ª Liga, a par do Torreense, visitando na terceira jornada o Penafiel, que soma um ponto, em encontro agendado para as 18:00 horas de segunda-feira, no Estádio Municipal 25 de Abril, em Penafiel.