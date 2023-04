Henrique vê permanência: «Temos sete finais pela frente. Vamos pensar jogo a jogo»

Henrique Gelain, brasileiro de 28 anos que defende à esquerda do B SAD, congratulou-se com o regresso da equipa às vitórias, no sábado, frente ao Benfica B, no Seixal. O primeiro triunfo sob o comando técnico de Zé Pedro, que valeu a subida ao lugar de playoff de permanência, resultou da "melhoria defensiva" que o B SAD apresentou no Seixal, no entender do lateral, que acrescentou ainda que "a equipa acreditou até ao fim e foi recompensada com o triunfo" por 1-0, conseguido aos 90'+4, de penálti, convertido por Jefferson.

Por outro lado, o defesa-esquerdo brasileiro mostrou-se confiante e otimista quanto à continuidade da formação azul na Liga Sabseg. "Só dependemos de nós", observou, rematando: "Temos sete finais pela frente. Vamos pensar jogo a jogo para garantir a permanência." O B SAD recebe o Ac. Viseu no próximo sábado, às 11 horas.





: D.G.