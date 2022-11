"Irregularidades" com meias dos jogadores valem multa ao B SAD

O B SAD foi multado em 465 euros pelo Conselho de Disciplina (CD) da FPF devido a um atraso de dois minutos no início do jogo com o Sp. Covilhã, no domingo, para a 13.ª jornada da 2.ª Liga, que terminou empatado a um golo.





Segundo o mapa de castigos do CD, o atraso deveu-se a "irregularidades no equipamento" e à "necessidade de rectificar as meias de alguns jogadores" da equipa lisboeta.



"Atraso no início do jogo - «Por atraso da equipa visitante (...) O 1° tempo iniciou-se com 2 min de atraso devido à demora da equipa visitante a regularizar irregularidades no equipamento dos seus jogadores (tapes nas meias).» e «Apesar de terem sido os delegados das sociedades desportivas advertidos, em sede de reunião preparatória, para que existisse o cuidado de serem verificados cabalmente os equipamentos a serem utilizados pelos jogadores, jogo iniciouse com 2 (dois) minutos de atraso em relação à hora marcada, em virtude de ter existido a necessidade de rectificar os equipamentos (meias) de alguns jogadores da sociedade desportiva visitante - "Os Belenenses SDF, SAD", seguindo indicação da equipa de arbitragem, aquando da apresentação dos referidos jogadores à entrada do acesso ao relvado»- Conforme Relatório do Árbitro e do Delegado da LPFP)", pode ler-se no mapa de castigos do CD.