Jefferson reforça ataque da B SAD

O futebolista brasileiro Jefferson vai reforçar o setor atacante da B SAD, proveniente do Fluminense, juntando-se ao guarda-redes Gonçalo Tabuaço como novas contratações, anunciou esta sexta-feira o emblema da Liga Sabseg, nas redes sociais.

Com toda a formação passada no conjunto tricolor do Rio de Janeiro, Jefferson Souza realizou quatro jogos pelo conjunto sub-23 e dois pelo de sub-20 na última temporada.

Depois da oficialização do internacional sub-21 português Gonçalo Tabuaço, vindo do Estrela da Amadora, o extremo canarinho é assim mais um reforço da turma liderada pelo treinador José Maria Pratas, que também conta com o guarda-redes Dylan Silva (ex-Portimonense) e o médio Nego Tembeng (ex-Sporting da Covilhã), presentes na ficha de jogo no desaire por 3-2 frente ao Trofense, da jornada inaugural da Liga Sabseg.

Em sentido inverso, saíram dos azuis, para além de Luiz Felipe, os defesas Yohan Tavares (Laval, França) e Cafú Phete (Al Bataeh, Emirados Árabes Unidos), o médio Afonso Sousa (Lech Poznan, Polónia) e os avançados Pedro Nuno (Maccabi Bnei Raina, Israel), Baraye (FK Vojvodina, Sérvia) e Abel Camará (Arema FC, Indonésia).