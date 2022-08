José Pratas e a visita a Penafiel: «Objetivo é conseguir a primeira vitória»

Depois de duas derrotas com Trofense e FC Porto pelo mesmo resultado (2-3) o B SAD visita amanhã o Penafiel (18 horas) para a 3.ª jornada da 2.ª Liga. Na antevisão ao jogo, o treinador dos azuis garantiu que a equipa quer finalmente somar uma vitória e apontou o que é preciso melhorar nesse sentido."O nosso objetivo é conseguir a primeira vitória e tentar corrigir algumas coisas menos boas. Se conseguirmos, estamos mais perto dos 3 pontos. Uma equipa que marca 4 golos tem de ter alguns pontos e temos de fazer por isso", analisou o técnico, que já poderá contar com os reforços Nuno Tomás e Henrique. O médio Tembeng está também recuperado após lesão e pode ser opção."As saídas do Calila e do Nilton dizem alguma coisa. O mercado aberto cria instabilidade e obviamente o trabalho incidiu sobre isso. Marcámos 4 golos, sofremos 6. Quando falava de corrigir coisas menos boas é isso mesmo, o aspeto defensivo. Numa competição de baixo marcador, não podemos permitir tantas oportunidade aos adversários. O Penafiel não marcou nenhum golo, mas cria muitas situações e tem muita qualidade ofensiva. Tem um ponta de lança que gosto muito e conheço muito bem. Mas esperamos que continuem sem marcar.""É o problema de qualquer treinador. O lado negativo é o grau de compromisso que os bons atletas têm neste período. Sabem que podem sair ou que há propostas, depois cria-nos algumas dificuldades. Recebemos jogadores, não tivemos muito tempo para trabalhar o tal aspeto defensivo, mas temos de fazer o melhor possível.""Já ferimos dois, agor para fazer mal ao Penafiel temos de marcar golo e defender melhor. Como já disse, é uma equipa que cria muitas situações. Ainda não encontraram o momento do golo e espero que não seja amanhã. Temos de procurar diferentes situações, pois eles são organizados defensivamente. Temos de tentar por dentro, por fora, de bola parada… Temos de estar atentos à linha avançada e aos médios que se envolvem muito na criação. No primeiro jogo estávamos com grandes expectativas em relação ao que iríamos fazer, no segundo apanhámos jogadores com caraterísticas diferentes. Muita qualidade técnica e coletiva, com um andamento diferente. O FC Porto B tinha 5 jogadores que fizeram a pré-epoca com o Sérgio Conceiçao. Mas nós estivemos sempre dentro do jogo. Temos as nossas armas, agora precisamos de marcar e defender melhor."