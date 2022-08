José Pratas: «O objetivo é a permanência»

O jogo de amanhã frente ao Trofense (15h30), marca a estreia de José Pratas como treinador-principal no futebol profissional português, que pretende ver na Trofa uma equipa fiel à sua imagem, ou seja, "competitiva" e "competente"."Somos uma equipa muito jovem, mas acredito que a qualidade e o compromisso podem superar a falta de maturidade competitiva dos nossos jogadores. Sabemos as dificuldades de jogar contra o Trofense, mas queremos entrar bem no campeonato", atirou o técnico, de 40 anos, que não hesita sobre o principal objetivo da temporada a atingir."A direção, presidida por Rui Pedro Soares, transmitiu-me a ideia da permanência. Essa será a meta a atingir e vamos lutar em todos os jogos para conseguir alcançar esse feito.", assegura.Até ao momento, o B SAD não fez qualquer contratação no mercado de transferências, algo a que José Pratas não dá muito valor."Somos um clube novo e estamos a fazer o nosso caminho. Contudo, optamos por privilegiar os jogadores que já cá estavam. Vou repetir que muitos deles não têm experiência a este nível profissional, mas vamos dar-lhes espaço para crescerem e competirem. Em alguns jogos, vamos sofrer e lamentar não termos jogadores de outro traquejo, mas confio nos meus jogadores".Para o jogo contra o Trofense, o único atleta indisponível é o defesa Luca Van der Gaag, que está a contas com uma lesão.