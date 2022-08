José Pratas: «Queremos dar mais um passo na nossa afirmação»

Após a derrota na jornada inaugural frente ao Trofense (3-2), José Pratas, treinador do B SAD, espera um desfecho diferente na partida de amanhã contra o FC Porto B."Estou com bastantes expectativas, pois vamos defrontar uma equipa que vai à procura do jogo e não tanto do resultado. Agrada-me disputar o jogo pelo jogo e queremos dar mais um passo na nossa afirmação. Estes são os encontros que permitem a nossa equipa evoluir, quer no plano individual, quer coletivamente. O nosso objetivo para a partida é praticar um bom futebol, aliado a um resultado positivo, que passa pela vitória", assegurou o técnico, que tem a primeira experiência no futebol profissional.Questionado sobre a estratégia a adotar no jogo de amanhã, o líder das Torres de Belém define um guião claro: "Mais do que aspetos técnico-táticos, vamos ter de comunicar mais dentro de campo, pois foi isso que faltou na primeira ronda do campeonato na Trofa, ainda para mais quando estivemos reduzidos a 10 elementos após a expulsão do Tembeng. Naquela altura, acusámos a falta de maturidade a este nível, pois não soubemos fechar onde era necessário. Esta semana, trabalhámos nos aspetos a melhorar, pois o FC Porto é uma equipa com qualidade em todos os setores e nós vamos tentar anular certos espaços e algumas individualidades também", afirma José Pratas, que continua a demonstrar confiança no grupo de trabalho: "Conheço estes jogadores. Admito que o salto da Liga Revelação para uma 2.ª Liga é muito grande, mas insisto que a nossa ideia para a temporada 2022/23 passa por dar espaço competitivo a estes atletas, que têm respondido da melhor forma que sabem. Por exemplo, os nossos dois golos na Trofa foram marcados por dois miúdos (Edgar Pacheco e Luís Mota), que estavam na Liga Revelação na época passada."Na lista de convocados podem surgir duas surpresas, casos dos reforços Gonçalo Tabuaço e Jefferson. O treinador da formação lisboeta assume que os dois são mais mais-valias, não garantido a utilização de ambos amanhã: "O Gonçalo é um guarda-redes de qualidade, internacional sub-21 por Portugal e vem acrescentar qualidade às nossas opções para a baliza. Já o Jefferson, trata-se de uma oportunidade de mercado para uma posição (extremo) que estávamos a precisar. São dois bons jogadores e amanhã vamos ver se jogam ou não."Importa referir que o médio Tembeng está ausente por castigo e o defesa Luca Van der Gaag está a contas com uma lesão.