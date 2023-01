Nandinho de saída

Nandinho está de saída do B SAD.sabe que o técnico de 49 anos vai deixar a formação azul devido aos maus resultados recentes da equipa numa altura crucial da época, somando duas derrotas e um empate nos últimos três jogos.Contratado em agosto, sucedendo a José Pratas, conseguiu oito vitórias em 22 jogos no B SAD. A equipa ocupa um incómodo 16º lugar na Liga Sabseg, que dá 'acesso' ao play off de subida e descida com um clube da Liga 3.