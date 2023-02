Nandinho despede-se da B SAD: «Saio com a consciência tranquila e com a convicção que este é o caminho»

Nandinho despediu-se da B SAD esta quarta-feira com uma mensagem nas redes sociais. O técnico, de 49 anos, diz sair de "consciência tranquila" de um cargo que ocupava desde agosto último."Hoje terminei a minha ligação à Bsad! Foram 5 meses de muita entrega e profissionalismo em circunstâncias difíceis mas que me fizeram crescer enquanto treinador e ser humano. Entreguei-me de corpo e alma ao projeto, como sempre o fiz em todos os clubes que representei, e por isso mesmo saio com a consciência tranquila e com a convicção que este é o caminho", escreveu na sua conta de Instagram, deixando agradecimentos."Agradeço à direcção da Bsad a oportunidade de voltar a treinar no meu país, assim como a todo o staff, departamento médico e corpo técnico a maneira como me receberam e colaboraram comigo durante este tempo e por fim e mais importante, aos jogadores, pela forma como se entregaram diariamente às nossa ideias e propostas de trabalho visando sempre potenciar e rentabilizar as capacidades de cada um em prol de uma ideia colectiva de jogo. Desejo a todos os maiores sucessos desportivos e pessoais. Agora é hora descansar, recarregar baterias e preparar-me para o próximo projecto! Obrigado!", pode ler-se.Recorde-se que Paulo Mendes assume agora a equipa da B SAD de forma interina