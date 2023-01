Nandinho: «Fase positiva que estamos a viver dá-nos confiança»

O B SAD conseguiu um triunfo por 4-1 em casa do Lank Vilaverdense e seguiu em frente na Taça de Portugal, sendo que, no final, Nandinho era um treinador satisfeito."O golo logo no início deu jeito e sabemos que é sempre bom, mas, por outro lado, tirou-nos alguma iniciativa de querer ter bola. Não era essa a nossa estratégia porque queríamos tomar conta do jogo. O Lank Vilaverdense, que é uma boa equipa, foi tendo mais bola e a verdade é que fomos tremendamente eficazes. Isso deu conforto à equipa porque não precisámos de ir atrás do jogo, como se costuma dizer. Na 2ª parte entrámos melhor, mas depois tivemos de fazer alguma gestão porque temos um ciclo de jogos intenso e alguns jogadores começaram a quebrar, se tivesse mais substituições tinha-as feito. O adversário marcou por infelicidade nossa, mas aí demos uma boa resposta e começámos a ter mais critério e o desgaste no Lank Vilaverdense também surgiu de forma mais acentuada. Penso que os números são demasiado expressivos para o que foi o jogo, mas estamos felizes", vincou.Elogiando os jogadores que atuaram e que têm tido menos tempo de jogo e assumindo que ainda não pensa no embate com o Famalicão, Nandinho falou sobre o processo de crescimento da equipa: "Demos um sinal de crescimento, sabíamos que íamos ter de passar por este processo no início do campeonato. Ainda não ganhámos nada, mas é bom estarmos a viver uma fase positiva porque dá confiança. No entanto, cada jogo é um jogo e temos de pensar já no embate com a UD Oliveirense", reiterou.