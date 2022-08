Nandinho já viu o treino

Depois da rescisão contratual acertada com José Pratas, à passagem da terceira jornada, a equipa do B SAD, que ocupa o 17º lugar da 2ª Liga, com um ponto, voltou a evoluir ontem no complexo desportivo do Jamor sob a orientação de Tozé Cerdeira, adjunto de Pratas que assumiu, a título interino e provisório, o comando técnico.

A preparação da receção ao Moreirense, porém, teve um espectador que seguiu a evolução dos trabalhos com particular atenção: Fernando Manuel de Jesus Santos - Nandinho no mundo do futebol.

Tal como Record adiantou na sua edição de ontem, o técnico de 49 anos está prestes a chegar a acordo com a administração presidida por Rui Pedro Soares para comandar a equipa que recebe o líder isolado da prova no próximo sábado.



