Nandinho: «No intervalo, alertei. Sabíamos que o Boavista ia entrar forte»

Ao intervalo, o B SAD estava em boa posição para conseguir uma importante vitória diante do Boavista, mas tudo mudou na segunda parte, com uma reação muito forte dos axadrezados que virou um 0-2 para um 3-2. Na análise ao encontro, o técnico Nandinho assume ter alertado os seus jogadores para essa eventual reação forte do oponente."Na primeira parte, o Boavista entrou melhor, teve um lance na trave, mas, depois, a equipa começou a ter mais bola e a conseguir sair bem da pressão que o Boavista fazia na nossa primeira fase de construção. Sempre que conseguimos meter velocidade, fomos aparecendo mais vezes na área do Boavista e finalizámos duas dessas jogadas. Ainda faltava muito jogo e sabíamos que, contra estas equipas, tínhamos de estar sempre concentrados. Sofremos de bola parada, mas, ainda assim, a equipa manteve-se estável", começou por analisar.Tudo mudaria na segunda parte. "No intervalo, alertei. Sabíamos que o Boavista ia entrar forte na segunda parte. Tínhamos de estar tranquilos e não perder organização. Se ficássemos só a defender o resultado, seríamos penalizados. Mesmo não baixando tanto, acabámos por perder duelos individuais e segundas bolas. O Boavista meteu mais gente em zonas de finalização e chegou ao empate. Depois, num lance perigoso na área do Boavista, onde há dúvida se há ou não falta, a equipa perde a concentração e entregámos a bola numa má receção e mau passe.Tentámos reagir, metendo gente mais fresca e a gerir a equipa, mas tivemos o revés de, sem substituições e ainda com 10 minutos de jogo, ficar com menos um jogador em campo. Aí, as coisas foram mais complicadas. O Boavista geriu o jogo, sem criar lances de perigo, mas foi mais difícil para nós.Não estarmos bem em termos anímicos acaba sempre por afetar e também alguma falta de maturidade, temos de assumir. Falta maturidade para poder gerir os jogos com vantagem de dois golos. A equipa sofre um golo e fica ansiosa. Isso não pode acontecer. Se ficarmos com medo de ter bola, quando se joga com receio, os erros acontecem mais frequentemente".