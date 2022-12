Nandinho: «Para quem não nos acompanha pode ter ficado surpreendido»

Nandinho analisou as incidências do empate (2-2) diante do V. Guimarães, no D. Afonso Henriques, em jogo da 2ª jornada da Allianz Cup."Para quem não nos acompanha pode ter ficado surpreendido, mas a verdade é que mesmo na nossa Liga temos tido este comportamento. O que acontece é que os resultados não acompanham as exibições. Não me surpreendeu esta exibição. O que pedi aos jogadores foi que tivessem personalidade, que não tivessem medo de jogar olhos nos olhos, mesmo sabendo que do outro lado estava uma equipa com grande qualidade, que era favorita. Passei aqui três anos como jogador e sei quanto é motivante jogar neste estádio. Foi uma boa exibição da minha equipa, na primeira parte dividimos o jogo com o Vitória e tivemos mais ocasiões de golo, tivemos cinco e marcamos dois golos. Na segunda parte, o Vitória pressionou-nos mais, o desgaste acumulou-se, e o Vitória como grande equipa que é começou a empurrar-nos para trás. Não queríamos recuar, mas já não conseguimos, fruto do desgaste físico e do desgaste do Vitória", vincou o técnico do BSAD, que vê margem para melhorar ainda."Temos de melhorar alguns comportamentos, como as perdas de bola em zonas proibidas, temos de ser mais clarividentes. É uma equipa muito jovem, que está a crescer em competição e que tem as suas duas dores de crescimento", garantiu.