Nandinho quer dar boa imagem frente ao V. Guimarães

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O técnico do B SAD não teve pejo em reconhecer o favoritismo vimaranense. "Vai ser um jogo extremamente difícil. São favoritos, não o vamos esconder, mas vamos lá com as nossas armas tentar disputar o jogo e lutar pelos três pontos. Temos de ser muito competitivos e estar muito concentrados para deixar uma boa imagem", rematou Nandinho.: M. D.