Nandinho: «Temos de entrar determinados»

Depois de um arranque de época complicado, com apenas uma vitória, um empate e quatro derrotas nas primeiras sete jornadas da Liga Sabseg, o B SAD vira agora atenções para a 2ª eliminatória da Taça de Portugal. No lançamento da partida de sábado (15 horas) contra o Joane, conjunto da Pro-Nacional da AF Braga, Nandinho disse que pretende ver uma equipa protagonista de modo a evitar surpresas na partida que irá decorrer no Estádio dos Barreiros, em Vila Nova de Famalicão. “ Prevejo um jogo complicado, é um jogo de Taça que, apesar de ser contra um adversário de uma divisão inferior, vai tentar dificultar-nos a vida ao máximo e é por isso mesmo que temos que entrar forte e determinados, respeitando o oponente, mas sabendo que a responsabilidade é toda nossa neste encontro, em particular”, destacou o técnico, de 49 anos, que entrou na temporada em curso para o lugar de José Pratas.

Questionado sobre a percentagem de favoritismo do emblema que tem vindo a realizar os encontros caseiros para o campeonato no Estádio Nacional, Nandinho reconhece que os azuis não podem ‘escapar’ da tarefa que possuem pela frente: “ Temos a obrigação de passar a eliminatória e assumir que somos favoritos. Para isso temos que chegar lá e mostrar que somos melhores, não só na teoria, mas principalmente na prática”. Recorde-se que em 2021/22, o B SAD ficou pelos oitavos-de-final da prova, perdendo no desempate por penáltis frente ao Rio Ave (6-5).

Rotação não deverá incluir Lobato

No jogo frente ao Joane, Nandinho deverá promover alterações no habitual onze utilizado no campeonato. O centrocampista Samuel Lobato, cedido pelo primodivisionário Famalicão, está em dúvida para a partida. O médio de 20 anos realizou, até ao momento, apenas 14 minutos em 2022/23, aquando do empate caseiro do B SAD frente ao Feirense, relativo à sexta jornada da 2ª Liga.