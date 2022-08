Nuno Tomás de regresso à BSAD

O defesa central Nuno Tomás foi anunciado como reforço da BSAD, num regresso ao emblema que atua na Liga SABSEG, após dois anos e meio no estrangeiro e no Académico de Viseu.

"É bom estar de volta. Estou muito feliz por voltar a uma casa que eu conheço e super motivado para trazer bons resultados e boas exibições a esta equipa", afirmou o atleta, num vídeo divulgado pelos 'azuis', treinados por José Maria Pratas, nas redes sociais.

Com 19 partidas realizadas ao serviço do Académico de Viseu na última época, Nuno Tomás conta com passagens pelos búlgaros do CSKA Sófia e pelos finlandeses do KuPS, estes por cedência dos primeiros, depois de fazer parte do plantel do Belenenses que, em processo de litígio entre clube e SAD, se transferiu para o Jamor e tornou-se BSAD.

O futebolista, natural de Odivelas, localidade onde iniciou a formação, dividida com o clube do Restelo, representou também Elétrico, Sintrense e Real Massamá na carreira.

Este é o sexto reforço dos lisboetas, após os guarda-redes Gonçalo Tabuaço (ex-Estrela da Amadora) e Dylan Silva (ex-Portimonense), do defesa Henrique Gelain (emprestado pelo Portimonense), do médio Nego Tembeng (ex-Sporting da Covilhã) e do avançado Jefferson Souza (ex-Fluminense, do Brasil), perante as saídas de 10 jogadores titulares.

Saíram o guarda-redes Luiz Felipe (Vizela), os defesas Diogo Calila (Santa Clara), Yohan Tavares (Laval, de França), Cafú Phete (Al Bataeh, dos Emirados Árabes Unidos) e Nilton Varela (FC Porto B), os médios Andrija Lukovic (Zira FK, do Azerbaijão) e Afonso Sousa (Lech Poznan, da Polónia), e os avançados Pedro Nuno (Maccabi Bnei Raina, de Israel), Yves Baraye (FK Vojvodina, da Sérvia) e Abel Camará (Arema FC, da Indonésia).

A BSAD ainda não pontuou nas primeiras duas jornadas da Liga SABSEG, a par do Torreense, visitando na terceira jornada o Penafiel, que soma um ponto, em encontro agendado para as 18:00 horas de segunda-feira, no Estádio Municipal 25 de Abril, em Penafiel.