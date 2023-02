Paulo Mendes assume comando interino

O treinador adjunto Paulo Mendes irá comandar o B SAD este sábado, em Vila Nova de Gaia, diante do FC Porto B, em encontro da 19ª jornada da Liga Sabseg. Os azuis confirmaram aa saída de Nandinho garantindo que, para já, não anunciarão um novo técnico.Aos 56 anos, Paulo Mendes era auxiliar de Nandinho e vai assumir o cargo interinamente. Os trabalhos mais recentes são as passagens por SO Armée (Costa do Marfim), 1º Dezembro, Shenzhen FC e Beijing Renhe (China) e Oriental. Enquanto jogador, foi formado pelo Estoril e representou, entre outros clubes, o Benfica, em 1989/90.