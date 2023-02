Paulo Mendes: «Fomos equipa pouco esperta»

Paulo Mendes viu a sua equipa em "dificuldades para fechar as laterais na primeira parte e o jogo exterior". O técnico do B SAD notou "pouca agressividade", realçando que o Famalicão tem jogadores fortes com tempo e espaço". "Entrámos tímidos com e sem bola, a respeitar demais o adversário e não podemos ter medo de jogar, o futebol também é feito de faltas, são para se fazer. Fomos uma equipa pouco esperta a matar o jogo em momentos essenciais", destacou.