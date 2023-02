Paulo Mendes: «Sofremos dois golos em lances em que demos espaços ao adversário»

Paulo Mendes lamentou que a B SAD não tenha conseguido manter a vantagem frente ao Moreirense, apesar da boa entrada."Entrámos muito bem no jogo apesar do valor individual e coletivo do nosso adversário. O jogo estava repartido depois do 1-0, sabíamos interpretar os momentos da partida, mas apareceu o lance do penálti. Reagimos bem ao golo sofrido, procuramos fazer correções no intervalo, mas depois sofremos dois golos em lances em que demos espaços ao nosso adversário", começou por dizer o técnico da formação azul, que acabou goleada por 4-1."A paragem por lesão do nosso guarda-redes não nos fez nada bem. A partir desse momento, o Moreirense foi muito mais equipa do que nós", realçou.