Santa Clara empresta médio Rúben Oliveira à BSAD

O Santa Clara cedeu o médio Rúben Oliveira à BSAD, da Liga Sabseg, anunciaram esta quinta-feira os azuis, pouco depois de oficializarem as chegadas de Samuel Lobato e Patrick Machado.



Com 13 minutos disputados pelos açorianos esta temporada, depois de somente 13 jogos nas duas épocas anteriores, Rúben Oliveira, de 27 anos de idade, conta já com passagens por Desportivo das Aves, Vitória de Guimarães e Feirense a nível sénior, enquanto a formação foi dividida entre Rio Ave, Feirense, Sporting e AD Sanjoanense.

O médio centro é a terceira contratação dos azuis oficializada no derradeiro dia do mercado de transferências, depois do centrocampista Samuel Lobato e do avançado Patrick Machado, a título de empréstimo por Famalicão e Santa Clara, respetivamente.

O plantel, orientado desde a semana passada por Nandinho, conta com nove 'caras novas', sendo as restantes os guarda-redes Gonçalo Tabuaço (ex-Estrela da Amadora) e Dylan Silva (ex-Portimonense), os defesas Nuno Tomás (ex-Académico de Viseu) e Henrique (cedido pelo Portimonense), o médio Nego Tembeng (ex-Sporting da Covilhã) e os avançados Jefferson Souza (ex-Fluminense, Brasil) e Diogo Tavares (ex-Beira-Mar).

A BSAD soma apenas um ponto em quatro rondas da II Liga, no 17.º e penúltimo lugar, visitando no domingo o Nacional, 16.º, com três pontos, no Estádio da Madeira, a partir das 15:30, com arbitragem de Manuel Mota, da associação de futebol de Braga.