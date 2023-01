Tembeng rescinde e ruma ao Länk Vilaverdense

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Nego Tembeng rescindiu com o B SAD e está a caminho do Länk Vilaverdense, apurou. O médio camaronês, de 31 anos, foi suplente utilizado no empate (1-1) de ontem dos azuis na receção ao Trofense, naquele que foi o seu último jogo pela equipa.Agora, ruma ao 2º classificado da Série A da Liga 3, devendo assinar até ao final da temporada. Será o sexto clube que representará em Portugal, depois de Tondela, Estoril, Varzim, Sp. Covilhã e B SAD.