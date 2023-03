Zé Pedro já deu o treino

Zé Pedro é o novo treinador do B SAD e já trabalha no Jamor, confirmando a notícia adiantada ontem por Record. O técnico foi apresentado ao plantel de manhã e de seguida orientou o primeiro treino. O antigo médio surgiu acompanhado por Tozé Cerdeira, treinador de guarda-redes, e por Jaime Coelho, que já trabalhara com ele no futebol distrital, no Alcochetense, em 2016.

Da equipa técnica anterior nenhum elemento deve continuar mas a verdade é que a SAD só chegou a acordo com Paulo Mendes, estando ainda a negociar a saída dos restantes elementos. Até ao momento a SAD não anunciou oficialmente a mudança de treinador, algo que deve acontecer hoje.

Entretanto, o avançado Tiago Lopes foi ontem operado ao joelho esquerdo.