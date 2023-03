Zé Pedro vai ser o novo treinador da B SAD e deve começar a trabalhar com o plantel já amanhã. Está assim confirmada a saída de Paulo Mendes que, no comando dos azuis do Jamor, conseguiu apenas uma vitória e um empate em 7 jogos, deixando a equipa no 16.º lugar da 2ª Liga, a 5 pontos do Nacional, o primeiro em lugar de permanência.Para o futuro treinador será um regresso a um emblema no qual trabalhou como adjunto, na equipa técnica liderada por Silas. Antes disso, Zé Pedro passou muitos anos como jogador do Belenenses, ainda antes da separação do clube e da SAD liderada por Rui Pedro Soares.O antigo médio vai assim iniciar a carreira como treinador principal e a contratação deve ser anunciada brevemente pelo B SAD, logo que confirme a saída de Paulo Mendes.