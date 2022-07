Abel Camará sai do Belenenses SAD e ruma aos indonésios do Arema

O avançado guineense Abel Camará oficializou esta sexta-feira a saída do Belenenses SAD, que foi despromovida à 2.ª Liga, para rumar aos indonésios do Arema, clube orientado pelo treinador luso Eduardo Almeida.

O dianteiro, de 32 anos, apontou cinco golos em 27 jogos na última temporada pela Belenenses SAD, que o recrutou ao Mafra, tendo também, em Portugal, passagens por Feirense, Belenenses, Beira-Mar e Estrela da Amadora, estes dois últimos cedido pelo clube do Restelo. Já a formação dividiu-se entre o Real Massamá, o Oeiras e os 'azuis'.

Abel Camará, que conta com o português Sérgio Silva no plantel do quarto classificado do último campeonato indonésio, terá a oitava experiência no estrangeiro, após atuar em clubes como Petrolul Ploiesti (Roménia), Al-Faisaly (Arábia Saudita), Paphos (Chipre), Cremonese (Itália), Irtysh (Cazaquistão), Elazigspor (Turquia) e Machine Sazi (Irão).

Esta saída junta-se às já confirmadas de João Monteiro (Académico de Viseu), de Cafú Phete, que rescindiu e ainda está livre, de Afonso Sousa (Lech Poznan, da Polónia), de Pedro Nuno (Maccabi Bnei Raina, de Israel) e de Yves Baraye (FK Vojvodina, da Sérvia).