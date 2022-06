Afonso Sousa assina pelo Lech Poznan

Afonso Sousa está a caminho da Polónia, depois de longas negociações entras as partes. Ao fim de duas temporadas no Belenenses SAD, onde realizou 69 partidas e apontou cinco golos, o médio vai assinar pelo Lech Poznan.A notícia foi avançada pelo jornal polaco Polska Times e confirmada por. O jovem internacional sub-21 vai transferir-se paro campeão da Polónio por cerca de 1 milhão de euros. Recorde-se que o Lech Poznan ganhou a corrida por Afonso Sousa ao RKS Raków, ao oferecer mais 100 mil euros do que o rival. Aos 22 anos, o médio vai ter a primeira experiência no estrangeiroApesar da saída de Pedro Tiba para o Gil Vicente, Afonso Sousa terá ainda a companhia de quatro portugueses no plantel: João Amaral, Pedro Rebocho e Joel Pereira.