Cafú Phete nos Emirados

O internacional sul-africano Cafú Phete, que defendeu as cores do B SAD nas três últimas temporadas, chegou a acordo com o Al Bataeh Sharjah, dos Emirados Árabes Unidos. O central de 28 anos, que também atua como trinco, representou os azuis por 63 ocasiões (30 na época passada, 29 em 2020/21 e 14 na temporada anterior), tendo marcado um golo e feito uma assistência.