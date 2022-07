Equipa técnica da B-SAD divulgada

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Até ao momento, os adeptos do B SAD apenas sabiam que José Pratas era o escolhido para liderar os destinos do clube em 2022/23. Todavia, o treinador de 40 anos não estará sozinho nesta missão. Ontem, o clube recém-despromovido à 2ª Liga, divulgou a restante equipa técnica. Gustavo Grilate e Vítor Domingues serão os técnicos-adjuntos, enquanto Tozé Cerdeira será o treinador de guarda-redes.

Por fim, Mário Ferreira estará a cargo da função de analista. Em relação à epoca passada, saem Gonçalo Tristão (treinador-adjunto) e André São Miguel (responsável pelos guardiões). Esta será a primeira experiência de José Pratas, enquanto técnico principal, nos campeonatos profissionais do futebol português. A estreia está agendado para o fim-de-semana de 6 e 7 de agosto, no terreno do Trofense.