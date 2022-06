Franclim Carvalho: «Esta é a meia-final que temos de ganhar para passarmos à final»

O Belenenses SAD vai entrar em campo nesta segunda-feira frente ao Famalicão com o conhecimento de todos os cenários possíveis, isto porque joga depois de todos os adversários diretos na luta pela permanência. Apesar disso, Franclim Carvalho continua a pensar só na sua equipa e garante que as contas só vão fazer-se no fim."A equipa tem de ter pressão, faz parte da profissão. Mantenho o que disse até aqui, porque acredito que tudo se vai decidir na última jornada, só aí é que, matematicamente, vamos conseguir resolver isto", começou por dizer o treinador dos azuis, acrescentando: "De uma coisa temos a certeza, se ganharmos os dois jogos, há um adversário [Moreirense] que não nos apanha."E se há quem aborde estas últimas jornadas como 'finais', Franclim fá-lo de forma um pouco diferente. "Não temos duas finais, mas sim uma meia-final que temos de ganhar para irmos à final. É isso que tenho dito aos jogadores."Em relação ao adversário, o treinador de 35 anos não espera facilidades. "Sim, o Famalicão já garantiu a permanência, mas o Sp. Braga também já tinha o quarto lugar assegurado e, quando marcou aqui o golo da vitória, festejou efusivamente, como é normal. Não podemos pensar que o Famalicão vem relaxado, porque isso não vai acontecer. Toda a gente quer deixar uma boa última imagem, todos querem despedir-se de forma digna", frisou, falando um pouco da boa campanha de Rui Pedro Silva."Desde que ele chegou, a equipa sofre menos golos e pratica um bom futebol. Esperamos um Famalicão descontraído, mas que vai meter qualidade e andamento no jogo porque tem equipa para isso", referiu.Por fim, Franclim Carvalho falou sobre as muitas ausências que tem no plantel, mas dá uma garantia. "Temos soluções! O Nilton está mais perto da forma que pretendemos, o Safira, apesar de ter treinado condicionado, está apto... Estamos preparados para apresentar uma equipa pronta para ganhar", conlcuiu, deixando uma palavra de apoio a Rochinha e de parabéns ao FC Porto.