Luca não joga com o Estoril

Luca van der Gaag está indisponível para a visita do B SAD ao reduto do Estoril, marcada para hoje, às 19 horas. O defesa-central, de 20 anos, está a contas com uma lesão e está sob avaliação médica.O encontro frente à formação canarinha será à porta fechada e ainda não será desta que os adeptos dos azuis vão ter a oportunidade de ver a equipa orientada por José Pratas em ação. As restantes partidas de pré-temporada e a composição final do plantel ainda são um mistério. Os responsáveis da SAD liderada por Rui Pedro Soares remetem para os próximos dias mais informações.