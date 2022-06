Mariana Vaz Pinto cessa funções no Belenenses SAD

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Mariana Vaz Pinto (@mariana__vp)

Mariana Vaz Pinto anunciou ter cessado funções no Belenenses SAD, onde era team manager desde outubro de 2021. Fez história na altura ao tornar-se na primeira mulher no futebol masculino português a desempenhar aquele papel."Chegou ao fim a minha ligação ao Belenenses Sad. Uma época com altos e baixos mas acima de tudo de muita aprendizagem e crescimento. Obrigada a todos os que trabalharam comigo diariamente, em especial aos jogadores com quem me cruzei, e ao staff espectacular com quem tive o privilégio de trabalhar - ao Nuno Almeida, Paulo Monteiro, Diogo Fragoso, Francisco Garção, Dr. Gabriel Nogueira e Carlos Costa, um obrigada do tamanho do mundo a vocês que foram sempre incríveis comigo desde o primeiro dia. Agradecer, também, a todos os que se cruzaram comigo esta época e que a tornaram especial", frisou numa mensagem partilhada na conta pessoal de Instagram.