Pedro Nuno sai para Israel

Pedro Nuno está de saída do Belenenses SAD e vai jogar pela primeira vez no estrangeiro. O médio, de 27 anos, prepara-se para assinar por dois anos com o Maccabi Bnei Raina, promovido à 1ª divisão de Israel após ter sido campeão do 2º escalão do país.

Segundo informações recolhidas pelo nosso jornal, Pedro Nuno aguarda apenas pela rescisão do contrato que o ligava ao Belenenses SAD até junho de 2024, sendo que os azuis ficarão com 30 por cento do passe do jogador, que na época passada marcou cinco golos em 33 jogos.