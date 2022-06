Pedro Nuno transfere-se do Belenenses SAD para israelitas do Maccabi Bnei Raina

O avançado Pedro Nuno foi esta quinta-feira anunciado como reforço do Maccabi Bnei Raina, que ascendeu ao primeiro escalão de Israel, oriundo da Belenenses SAD, clube recém-despromovido à 2.ª Liga.

O avançado, de 27 anos, esteve uma temporada ao serviço dos 'azuis', na qual fez 33 jogos e marcou cinco golos, depois de passagens por Moreirense, Tondela - cedido pelo Benfica, pelo qual nunca jogou - e Académica. A formação de Pedro Nuno dividiu-se entre o clube conimbricense e os 'encarnados, mas também entre a Naval e o Buarcos.

A transferência do futebolista junta-se às saídas confirmadas do guarda-redes João Monteiro (Académico de Viseu), do defesa Cafú Phete, que terminou contrato e está livre, do médio Afonso Sousa (Lech Poznan, Polonia) e do avançado Yves Baraye (FK Vojvodina, Sérvia).