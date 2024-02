Adeptos valem multa de 1.120 euros ao Belenenses

O Belenenses foi multado em mais 1.120 euros devido a "comportamento incorreto do público" no encontro frente ao Santa Clara (0-0), disputado a 23 de dezembro do ano passado, a contar para a 15ª jornada da Liga Sabseg. De recordar que, na altura, os azuis já tinham sido punidos com uma coima de 450 euros devido a "uso de engenhos explosivos ou pirotécnicos" por parte do público.

O emblema açoriano também foi multado pela Liga (670€) exatamente pelo mesmo motivo.