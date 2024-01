André Serra só em fevereiro

André Serra estará fora das opções do técnico Vasco Faísca durante o mês de janeiro, apurou Record. O defesa-central de 25 anos sofreu uma pequena rotura nos ligamentos isquiotibiais da perna esquerda na partida frente ao Santa Clara (22 de dezembro), adivinhando-se uma ausência a rondar as 6 semanas. O sub-capitão dos azuis do Restelo não foi a jogo contra o Benfica B no passado sábado (derrota por 2-1) e falhará pelo menos mais 3 jogos.

Na partida do Seixal, o treinador do Belenenses optou por um trio de centrais formado por Fabão, Chima Akas e o recém chegado Tiago Ilori, que saiu ao intervalo, dando lugar a Tiago Manso.