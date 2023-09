A carreira de Marinho Peres em Portugal em imagens



A carreira de Marinho Peres em Portugal em imagens

O Belenenses reagiu, em comunicado, à morte de Marinho Peres , um dos treinadores mais emblemáticos da história do clube do Restelo. Numa nota no seu site oficial, os azuis lembram os vários feitos do técnico brasileiro ao serviço do emblema da Cruz de Cristo, nomeadamente a conquista da Taça de Portugal em 1989, o terceiro lugar no campeonato em 87/88 e ainda a vitória sobre o Barcelona na Taça UEFA, igualmente nessa temporada.Os Órgãos Sociais do Clube de Futebol "Os Belenenses" tomaram conhecimento do falecimento de Marinho Peres, aos 76 anos, treinador do Clube nas épocas 1987/88, 1988/89, 2000/01, 2001/02 e 2002/03, totalizando 141 jogos no seu comando técnico, o Homem que conduziu os azuis da Cruz de Cristo à conquista da Taça de Portugal em 1989 e ao 3° lugar no Campeonato em 1987/88, tendo orientado o Belenenses na célebre vitória sobre o Barcelona em compromisso da Taça UEFA.Em 2019, foi eleito pelos sócios do Clube o treinador do Onze do Centenário.Neste momento difícil e em nome de toda a Família Belenense, os Órgãos Sociais do Clube endereçam a todos os seus familiares e amigos as mais sentidas condolências.Até sempre, Seu Marinho!