O Belenenses anunciou, esta quarta-feira, Mica Silva como reforço para o plantel orientado por Vasco Faísca.





O médio, de 30 anos, estava sem clube, depois de na tempora da passada ter representado o Penafiel, também na 2.ª Liga.O algarvio, formado no Silves e no Importal, representou ainda no futebol português Portimonense, U. Madeira, Sp. Covilhã, Feirense e Farense - neste último trabalhou com Vasco Faísca na época 2021/22.

Mica Silva teve também uma experiência no estrangeiro, com duas épocas ao serviço do Zawisza Bydgoszcz, da Polónia.