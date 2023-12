Belenenses começa a reformular o plantel e dispensa Clé e Saná Gomes

Clé, internacional por Cabo Verde, e Saná Gomes, pela Guiné-Bissau, foram dispensados, pelo Belenenses. Segundoapurou, a direção dos azuis decidiu abdicar dos serviços do extremo e do defesa-esquerdo, que não conseguiram afirmar-se esta temporada, com cada um a somar menos de 700 minutos.Ao que o nosso jornal conseguiu apurar, na origem desta decisão está apenas uma questão estratégica tendo em vista o ataque ao mercado de inverno, que abre dentro de 12 dias. Ou seja, para possibilitar a contratação de alguns jogadores, a equipa técnica, liderada por Vasco Faísca desde novembro, teve de abrir mão de outros.Recorde-se que Clé, de 26 anos, foi um dos destaques dos azuis nas últimas épocas três temporadas, contribuindo com 26 golos em 70 para as subidas desde a 1.ª Divisão distrital até ao segundo escalão. No entanto, esta época não se revelou decisivo na 2.ª Liga, como se pode ver pelos números: 518 minutos em 13 jogos, apenas 4 como titular, e nenhum golo marcado.Já Saná Gomes chegou no último verão ao Restelo depois de 4 épocas no estrangeiro, 3 na Arménia e uma no futebol búlgaro. O lateral-esquerdo fez apenas 7 jogos na 2ª Liga e outros 2 na Allianz Cup, somando um total de 693 minutos. Ainda assim, foi convocado para a seleção da Guiné-Bissau nos jogos disputados em novembro.