Belenenses empresta Gonçalinho ao Génova

É mais um jogador a deixar o Restelo para embarcar rumo a Itália. Desta vez, foi o Genova a pescar no Belenenses e levou Gonçalinho. O médio ofensivo, de 18 anos, foi emprestado ao emblema italiano até ao fim da temporada, com os rossoblu a garantirem uma opção de compra dos direitos desportivos.O centrocampista vai começar pela equipa primavera, habituais sub-23 em Portugal, depois de ter passado várias épocas na formação do Sporting e de ter tido uma experiência a treinar na Roma. De referir que depois de ter recebido várias propostas, Gonçalinho optou por abraçar a primeira experiência no estrangeiro.