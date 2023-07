Belenenses garante empréstimo do avançado Ricardo Matos

Ricardo Matos vai reforçar o Belenenses, sabe. O avançado de 23 anos do Portimonense chega por empréstimo até final da temporada e junta-se ao plantel dos azuis, que estavam em busca de um ponta-de-lança para disputar a vaga com João Costa. O português, que tem mais dois anos de contrato com os algarvios, marcou 2 golos em 19 jogos, tendo sido titular três vezes e somando 523 minutos.O acordo deve ser oficializado amanhã e confirmará o 10º reforço para a formação orientada por Bruno Dias depois das contratações de Rúben Pina, Danilson Tavares, Chapi Romano, Fabão, Moha Keita, Cain Attard, Tiago Manso, Saná Gomes e Rui Correia. No total, são já 25 os jogadores garantidos para o regresso à 2ª Liga. A estreia oficial está marcada para dia 23, diante do Famalicão, para a Allianz Cup.