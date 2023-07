Belenenses 'marca' pelo ambiente e sustentabilidade

O Belenenses anunciou os novos parceiros para a época 2023/24, a Novo Verde e a European Recycling Platform Portugal (ERP Portugal). A parceria com as duas entidades gestoras de resíduos de embalagens, elétricos, eletrónicos e pilhas resulta na exibição da mensagem "Recicle!" nas camisolas da equipa principal de futebol, que vai competir na 2ª Liga, assim das equipas de andebol e basquetebol.Os azuis do Restelo pretendem desta forma vincar a sua preocupação em termos ambientais e ao nível da sustentabilidade, reforçando a sua posição nas vertentes desportiva, formativa e social.Patrick Morais de Carvalho, presidente do Belenenses, referiu a importância do acordo: "Esta associação enche de orgulho o Belenenses, pois permite-nos colocarmo-nos na frente do pelotão no que diz respeito às políticas de sustentabilidade ambiental."Já Ricardo Neto, Presidente da Novo Verde e da ERP Portugal, enalteceu os azuis como "um exemplo dos desporto português": "A Novo Verde e ERP Portugal orgulham-se de criar esta parceria com o Belenenses, um exemplo do desporto português. Esta parceria vem dar seguimento à estratégia de sensibilização que a Novo Verde e a ERP Portugal implementam com campanhas de comunicação e de prevenção. Queremos que todos os visitantes do Estádio do Restelo sejam sensibilizados para um pensamento consciente, para que possam fazer escolhas informadas e consequentemente mais sustentáveis. Mais uma vez, pretendemos reforçar a importância do processo de reciclagem ao cidadão comum , como agente ativo na economia circular."