Belenenses pede ajuda financeira aos sócios

O Belenenses continua a preparar o regresso aos campeonatos profissionais e está a deparar-se com algumas dificuldades financeiras para fazer face às as exigências regulamentares, nomeadamente no que às infraestruturas diz respeito.Assim sendo, o emblema azul recorreu à ajuda dos sócios e anunciou a criação de uma "quota suplementar facultativa e única com os valores variáveis de 10, 50, 100, 500, 1.000, 2.000 e 5.000 euros, para que todos os que assim entendam possam dar o seu contributo para o significativo esforço financeiro que representa a rápida chegada à Liga Portugal 2 Sabseg", conforme se pode ler no comunicado emitido pelo clube.Através das redes sociais, Patrick Morais de Carvalho, presidente do Belenenses, também comentou a situação, explicando que não têm "tido mãos a medir" para as necessidades de tesouraria, sublinhando: "Em 9 anos de presidência do clube é a primeira vez que faço um apelo aos sócios do clube para que na medida das suas possibilidades colaborem com o pagamento da quota suplementar que for de acordo com as suas possibilidades."