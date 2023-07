Belenenses vence equipa de sub-19 no primeiro teste da pré-época

No primeiro teste da pré-temporada, o Belenenses venceu esta sexta-feira num jogo-treino a equipa de juniores por 3-1, com Chapi Romano, Rúben Pina e Midana Sambú a apontarem os golos do conjunto orientado por Bruno Dias, que iniciou os trabalhos tendo em vista a nova temporada na segunda-feira.A próxima partida de preparação acontece no dia 12, diante do 1º Dezembro. Seguem-se depois Estoril (15), Oriental (26), Petro de Luanda (2 de agosto, jogo de apresentação aos sócios no Estádio do Restelo) e Estrela da Amadora (5 de agosto). Antes, a 23 de julho, os azuis estreiam-se na Allianz Cup, recebendo o Famalicão em jogo da 1.ª fase da competição.