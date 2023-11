Bruno Dias deixa mensagem após saída do Belenenses: «Juntos alcançámos a eternidade»

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Bruno Dias (@brunodiasfootballcoach)

Bruno Dias deixou uma mensagem de despedida ao Belenenses, depois de ter sido despedido pelo clube do Restelo no último sábado. O treinador agradeceu a todos, do jogadores aos adeptos, e considerou a sua passagem pelos azuis um dos capítulos mais bonitos da sua vida.Obrigado, Belenenses.Juntos alcançámos a eternidade. Realizámos o que muitos consideravam ser impossível e enchemos os corações dos nossos. Enfrentar e superar desafios, mesmo que pareçam inatingíveis, é a essência desta profissão.Ao encerrar este ciclo, quero agradecer a todos os que caminharam ao meu lado. Pessoas que marcaram a minha vida e a minha carreira. Um especial agradecimento ao Presidente Patrick Morais de Carvalho pela oportunidade.Ao José Taira, e a todos os funcionários que nos ajudaram a superar os desafios diários.A cada jogador, desde os Juvenis aos Seniores que connosco treinaram, o meu obrigado por partilharem e escreverem esta história comigo.Às minhas equipas técnicas, uma enorme gratidão pela competência, resiliência, profissionalismo e lealdade.Aos adeptos, o meu agradecimento pelas mensagens de apoio recebidas em todos os cantos do país.Um obrigado muito especial à minha família, que é o pilar da minha vida e permitiu tornar o nosso sonho em realidade.A ti, Belenenses, um agradecimento profundo pela oportunidade de fazer parte da tua história.Hoje como antigamente, nada tens a temer. Dependes apenas de ti para conquistares aquilo a que te propões.A tua história ímpar será sempre a força motriz das tuas conquistas.Que vivas mais dias históricos como aqueles que vivemos a 6 de maio de 2023, no Restelo, ou quando a paixão por ti colocou 10 mil Belenenses no Jamor.Serás sempre um dos capítulos mais bonitos da minha vida."