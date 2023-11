Bruno Dias despedido do Belenenses

Bruno Dias já não é o treinador do Belenenses. O emblema do Restelo anunciou este sábado, em comunicado, após a derrota caseira (0-2) frente ao último classificado Länk Vilaverdense, a saída de toda a equipa técnica. O técnico de 36 anos não resistiu aos maus resultados ao comando dos azuis, que regressaram esta temporada aos campeonatos profissionais e à 9ª jornada ocupam um incómodo 17º lugar na 2ª Liga com apenas 6 pontos conquistados. Este foi o quarto desaire consecutivo em todas as competições para os lisboetas, que já não vencem há cinco jogos."O Clube de Futebol "Os Belenenses" informa que decidiu de comum acordo com o técnico Bruno Dias fazer cessar, com efeitos à data de hoje, o vínculo existente.Ao treinador Bruno Dias, bem como a toda a equipa técnica que o acompanhou na defesa da camisola da Cruz de Cristo, o Clube de Futebol "Os Belenenses" agradece o excelente trabalho desenvolvido e que culminou com a subida da Liga 3 aos campeonatos profissionais, a todos eles desejando os maiores sucessos profissionais e pessoais.O Clube de Futebol "Os Belenenses" informa igualmente que em breve dará a conhecer a nova equipa técnica."