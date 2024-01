Bruno Paixão vetado no Belenenses

Foi uma ligação efémera, cujo fim e contornos da rutura só agora foram conhecidos. Bruno Paixão, antigo árbitro internacional que passou a colaborar com alguns clubes no âmbito da arbitragem a partir do momento em que ‘pendurou o apito’ em 2018, teve uma parceria do género com o Belenenses, estabelecida no início da época, em setembro, e terminada dois meses depois devido... à contestação dos sócios.





Em assembleia geral realizada a 6 de novembro, depois de questionada e criticada a colaboração de Bruno Paixão com o emblema da Cruz de Cristo por alguns associados do clube, foi apresentada uma moção de recomendação à direção do Belenenses para terminar a ligação ao ex-árbitro de 49 anos. Na votação que se seguiu, registaram-se 54 votos contra e 45 a favor. Apesar de chumbada a proposta, o presidente Patrick Morais de Carvalho comprometeu-se a refletir sobre o assunto, atendendo à argumentação de alguns dos sócios intervenientes, que reportaram a um alegado caso de atentado ao pudor do ex-árbitro, em 2001, no Académica-Imortal. Após uma conversa com Bruno Paixão, dias depois, foi terminada a ligação.