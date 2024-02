Belenenses oficializa a saída do lateral-esquerdo Saná Gomes

O Belenenses utilizou as redes sociais para anunciar a saída de Saná Gomes, confirmando a notícia adiantada pora 18 de dezembro. O jogador foi dispensado nessa altura mas só agora a direção dos azuis decidiu oficializar o fim da ligação.Saná Gomes, internacional pela Guiné Bissau, chegou no verão passado ao Restelo depois de 4 épocas no estrangeiro, 3 na Arménia e uma na Bulgária. Esta época o lateral-esquerdo fez apenas 7 jogos na 2ª Liga e outros 2 na Allianz Cup, com um total de 693 minutos. Ainda assim, foi convocado para a seleção da Guiné-Bissau nos jogos disputados em novembro mas não entrou na lista de convocados para a CAN que está a disputar-se na Costa do Marfim.