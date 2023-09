Apesar da goleada sofrida frente à U. Leiria (0-5), Bruno Dias segue firme no comando do Belenenses. A contestação subiu de tom depois da pesada derrota, mas a direção do clube mantém total confiança no treinador de 36 anos, que já na temporada passada tinha sido questionado pelos sócios, mas deu a volta por cima e conseguiu a subida à 2ª Liga.